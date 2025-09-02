Актер из "Кадетства" Головин лишился автомобиля из-за микрозайма

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Микрокредитная компания смогла отсудить у актера Александра Головина, известного по сериалу "Кадетство", заложенный автомобиль. Микрозайм артист взял под 99% годовых, сообщает ТАСС.

"Исковые требования ООО "МКК "Страна Экспресс" к Головину Александру Павловичу о взыскании задолженности по договору, обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворить и взыскать с Головина в пользу ООО задолженность по кредитному договору", – отмечается в сообщении.

По данным из материалов дела, актер взял микрозайм на 366 месяцев. Из договора следует, что свой автомобиль Головин оставил под залог. При обязанности по выплатам он не выполнил и просрочил их свыше чем на год. В результате компания обратилась в суд.

Головин не явился на заседание. В отношении актера открыли два исполнительных производства. Кроме того, приставы решили взыскать с него неоплаченные штрафы в размере 1,5 тысячи рублей.

Ранее актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале "Папины дочки", задолжал более 1,8 миллиона рублей. Приставы из Тверской области в 2022–2024 годах возбудили против него 10 исполнительных производств. Пять из них касались долгов по кредитам, три из которых прекратили, так как не получилось установить местонахождение должника.

