Актер Михаил Казаков из "Папиных дочек" задолжал более 1,8 млн рублей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kazakovfly

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале "Папины дочки", задолжал более 1,8 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Уточняется, что приставы из Тверской области в 2022–2024 годах возбудили против Казакова 10 исполнительных производств. Пять из них касаются его долгов по кредитам, три из которых прекратили, так как не получилось установить местонахождение должника.

По двум другим производствам актер накопил 1,3 миллиона рублей долга и еще 94 800 рублей исполнительного сбора.

Также в 2023 году возбудили четыре производства по исполнительным листам Заволжского районного суда Твери. Общая сумма этого долга превышает 426 000 рублей, а исполнительный сбор достигает почти 10 000 рублей.

Кроме того, в том же году против Казакова начали производство о взыскании госпошлины, присужденной судом. Однако спустя три месяца производство остановили, так как приставы не нашли должника или его финансов.

Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оставила в России задолженность по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги. По данным одного из телеграм-каналов, налоговая ограничила доступ к трем счетам спортсменки из-за долга в 283 000 рублей. СМИ писали, что Исинбаева проживает в Испании на острове Тенерифе.

