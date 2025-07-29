Минюст потребовал 582 тысячи рублей за раздел имущества Петросяна и Степаненко

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Минюст РФ потребовал взыскать с бывших супругов юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко недостающие 582 тысячи рублей за одну из судебных экспертиз, проведенных в рамках их дела о разделе имущества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

В материалах отмечается, что по данному делу было проведено две экспертизы. Они прошли в подведомственном Минюсту ФБУ "Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова".

Стоимость одной из них составила 7,5 миллиона рублей. Сумму поровну разделили между экс-супругами, которые ее полностью оплатили, так же как и другие экспертизы, проведенные в сторонних организациях.

Однако в результате второй экспертизы стоимостью 1 132 702,75 рубля, проведенной в указанном центре, была получена лишь половина суммы – 550 тысяч рублей. Эти средства были перечислены в бюджет Петросяном.

По итогу Минюст обратился в Хамовнический суд Москвы, чтобы взыскать оставшиеся 582 тысячи рублей. При этом в документах не уточняется, кто станет плательщиком.

Адвокаты бывших супругов Сергей Жорин и Елена Забралова отказались от комментариев. Ожидается, что суд примет решение во вторник, 29 июля. Предположительно, заседание пройдет в закрытом режиме.

Хамовнический суд расторг брак юмористов 16 ноября 2018 года. Супруги были женаты более 30 лет, но причина их расставания так и осталась неизвестной.

После развода начался процесс раздела имущества, который занял более двух лет. Заседания по этому вопросу проходили в закрытом режиме, поэтому подробности о распределении имущества не разглашаются. По предварительной оценке, общая стоимость имущества составляла около 1,5 миллиарда рублей.

В состав совместно нажитого имущества входили различные объекты недвижимости, коллекция антиквариата, более 2,5 тысячи книг, произведения искусства, такие как картины, фарфор и статуэтки.

Ранее СМИ сообщали, что Петросян якобы задолжал ФНС более 1,2 миллиона рублей. Однако спустя время его нынешняя жена Татьяна Брухунова опровергла данную информацию, заверив, что артист никаких долгов не имеет.

До этого суд удовлетворил иск юмориста о выселении дочери от первого брака Викторины Петросянц из столичной квартиры. Согласно решению суда, она будет снята с регистрационного учета из-за утраты права пользования жильем.