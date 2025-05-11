Суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате ЖКУ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Мировой суд в Москве взыскал с заслуженной артистки России, телеведущей Ларисы Гузеевой задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Уточняется, что иск был подан со стороны АО "Мосводоканал". Решение по нему суд принял в марте, оно уже вступило в силу. При этом сумма задолженности Гузеевой не раскрывается.

Телеведущая недавно зарегистрировала бренд Larisa Guzeeva в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Такой шаг позволит производить и продавать бюстгальтеры, боди, одежду из латекса, косметику, масла, лаки, пятновыводители и химические бытовые средства.

Ранее суд в Москве взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по коммунальным платежам. Иск от газовой компании поступил в ноябре прошлого года, однако решение вступило в силу лишь в этом году.