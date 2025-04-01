Лариса Гузеева зарегистрировала собственный бренд

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заслуженная артистка России, телеведущая Лариса Гузеева зарегистрировала бренд Larisa Guzeeva в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на документы.

Как указано в материалах, товарный знак зарегистрирован по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, 25, 35, 36, 41, 43 и 44. Это позволяет производить и продавать под брендом бюстгальтеры, боди, одежду из латекса, косметику, масла, лаки, пятновыводители и химические бытовые средства.

Более того, классификация разрешает бренду оказывать услуги в области страхования и недвижимости, дизайна, гостиничного бизнеса, пластической хирургии и психологии.

По информации Роспатента, исключительные права на товарный знак телеведущая получила до 2034 года. Заявка на регистрацию бренда была подана в январе прошлого года.

Ранее бывшая солистка группы "Тату" Елена Катина зарегистрировала в Роспатенте собственные бренды под названием "Лена Катина" и Lena Katina. Теперь певица сможет выпускать под своим товарным знаком косметику, гигиеническая средства, парфюмерию, нижнее белье и другое. Права на бренды предоставлены артистке до 2034 года.