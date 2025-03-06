Роспатент дал Shaman полгода на решение по бренду "Я русский"

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Роспатент после экспертизы товарного знака "Я русский" дал певцу Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) шесть месяцев на подготовку пояснений и комментариев, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

"После поступления доводов заявителя будет принято окончательное решение по заявкам", – говорится в сообщении.

Shaman подал две заявки на регистрацию бренда "Я русский" в октябре 2024 года. Под этим названием он планировал выпускать алкоголь, косметику, приборы для сексуальной активности и другое.



В связи с этим общественники призвали артиста отказаться от регистрации знака. Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что "не на всем можно и нужно зарабатывать".

5 марта сам Дронов заявил, что осознавал невозможность регистрации бренда. Певец объяснил, что подал документы только для того, чтобы привлечь внимание тех предпринимателей, которые используют название его песни в корыстных целях.

