Сергей Миронов надеется на отказ Shaman от регистрации товарного знака "Я русский"

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Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов надеется, что заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) откажется от регистрации товарного знака "Я русский". Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

"Очень надеюсь, что певец вовремя откажется от этой дурной идеи. Нормально, когда артист получает достойное вознаграждение за свое творчество. Но не на всем можно и нужно зарабатывать!" – написал Миронов.

Он подчеркнул, что всегда относился хорошо к певцу и его творчеству и продолжает быть его преданным поклонником, а также отметил, что песня "Я русский" стала гимном СВО. Поэтому Миронова возмутило желание монетизировать фразу, которая несет в себе ценность для многих людей.

"Сделать из них (слов "Я русский". – Прим. ред.) товарный знак для продаж, тем более водки?! Это просто неприемлемо!" – добавил глава партии.

Shaman подал две заявки на регистрацию товарных знаков "Я русский" в Роспатент. Первый знак может быть использован для производства и продажи алкогольных напитков, второй, возможно, – для производства и продажи ароматизаторов воздуха, уходовой и декоративной косметики, ладана и приборов для сексуальной активности.

Под брендом можно будет производить научное и музыкальное оборудование, а также организовывать шоу-программы, проводить концерты, записывать и транслировать музыку и видео.

Позже руководитель пресс-службы певца Антон Коробков-Землянский рассказал, что Shaman решил зарегистрировать товарный знак "Я русский" для защиты бренда.

Однако организация "Ветераны России" также обратила внимание на ситуацию и заявила, что патриотизм – это не бизнес-инструмент и национальная идентичность не должна становиться источником прибыли.