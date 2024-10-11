Shaman заявил, что выбор о включении его песен в программу должен оставаться за учениками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) заявил ТАСС, что включение его песен в образовательную программу должно осуществляться на усмотрение самих детей, без оказанного на них давления со стороны взрослых.

Таким образом певец прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что его песни включили в Чите в образовательную программу уроков по музыке для изучения патриотических композиций.

Shaman также рассказал, что ему на почту и в соцсети присылают видео, как дети исполняют его песни. Он отметил, что написанные им композиции поют уже по всей стране.

"Как автор, конечно же, я испытываю за это гордость. О большем я не мог и мечтать", – добавил артист.

Однако певец указал и на большую ответственность, которую он несет в этом вопросе, поэтому свою работу старается выполнять с полной отдачей сил.

"Стараюсь и сам становиться лучше, чище и добрее. И то же вкладываю в свои песни – любовь к людям и родной стране", – подытожил Shaman.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые композиции Shaman отражают настрой российского общества. По его словам, творчество этого артиста стало любимо для многих граждан России.

Однако Песков, отвечая на вопрос, знает ли Владимир Путин репертуар песен исполнителя, которому присвоил звание заслуженного артиста РФ, выразил некоторые сомнение. Он уточнил, что глава государства, возможно, полностью не знаком с творчеством Shaman.

