Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста РФ

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Владимир Путин присвоил певцу Ярославу Дронову, более известному под псевдонимом Shaman, звание заслуженного артиста России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" <...> Дронову Ярославу Юрьевичу – артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", – говорится в документе.

Ранее Европейский союз ввел санкции против Shaman, через некоторое время YouTube заблокировал его канал на сайте видеохостинга.

В ответ на это певец выступил с концертом около посольства США в Москве. Он добавил, что данный концерт-митинг является историческим событием, которое творит не он, а вся страна.

