YouTube заблокировал каналы Полины Гагариной и Shaman

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

YouTube заблокировал каналы певицы Полины Гагариной, певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Shaman, а также других российских артистов. Их страницы пропали с сайта видеохостинга.

Также под блокировку подпали каналы певцов Олега Газманова и Григория Лепса.

При попытке открыть страницы музыкантов на YouTube выводится сообщение, что они больше недоступны.

Shaman и Полина Гагарина оказались в новых санкционных списках Евросоюза в конце июня.

Это не первый случай, когда YouTube блокирует каналы российских артистов и прочих деятелей. К примеру, видеохостинг уже удалил множество новостных каналов региональных вещателей РФ и аккаунтов известных российских СМИ, а в январе заблокировал страницу российского режиссера и председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова.

В МИД РФ назвали подобные действия YouTube произволом и политической цензурой. Вместе с тем подобное поведение является повседневной нормой для американских платформ, добавили в ведомстве.

