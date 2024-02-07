Захарова назвала произволом блокировку новостных каналов регионов РФ на YouTube

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Блокировка новостных каналов региональных вещателей России на YouTube является произволом и политической цензурой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По словам дипломата, видеохостинг провел очередную волну веерных блокировок аккаунтов российских СМИ, в этот раз она затронула новостные каналы в регионах страны.

"Что это такое? Это бескомпромиссная чистка информационного пространства от любых ростков инакомыслия", – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ заявила, что подобное поведение является повседневной нормой для американских платформ.

В январе видеохостинг заблокировал канал российского режиссера и председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова "Бесогон". Режиссер на своем канале часто обсуждал политические события, связанные с Россией и остальными странами.

Захарова, комментируя эту ситуацию, отмечала, что защита права на свободу доступа к информации и плюрализм мнений являются "пустым звуком" для США. Решение YouTube дипломат также назвала примером политической цензуры и нетерпимости Запада к другим мнениям.

YouTube начал запрещать просмотр видео при использовании блокировщиков рекламы