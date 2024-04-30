YouTube не удалил более 60 тысяч противоправных материалов после требований РКН

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Американский видеохостинг YouTube по-прежнему не удалил более 60 тысяч противоправных материалов по требованиям Роскомнадзора. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

"В настоящий момент количество неудаленных по требованию Роскомнадзора противоправных материалов на YouTube – более 60,7 тыс.", – указано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что согласно закону, владелец хостинга или интернет-ресурса обязан удалить противоправный контент в течение 24 часов, а в некоторых случаях незамедлительно, с момента получения требования Роскомнадзора. Подобные меры касаются контента с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, а также общественно значимым фейкам.

В 2023 году сумма штрафов для владельца YouTube, компании Google LLC, составила 4, 61 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд согласовал против Google третий оборотный штраф, отклонив жалобу представителя компании на решение Таганского районного суда Москвы от 20 декабря 2023 года. В результате сумма штрафа составила 4 611 738 636 рублей.

До этого глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире.