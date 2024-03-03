Глава СПЧ Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире

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Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Фадеева, цифровизация, социальные сети и поисковики являются новой формой цензуры.

"Мы все "гуглим". Google – главный инструмент цензуры в мире. Мы что-нибудь противопоставили Google?" – отметил Фадеев.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что "Википедию" могут заблокировать в связи с вступлением в силу нового закона о запрете популяризации VPN. Он отметил, что на "Википедии" есть целая статья, повествующая о способах обхода блокировок. Депутат подчеркнул, что большая часть информации из "Википедии" уже скопирована и переведена на русский язык с учетом энциклопедических норм.

До этого Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 миллиарда 611 миллионов 738 тысяч рублей за систематическое неудаление фейков о СВО и запрещенной в России информации.