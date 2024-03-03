В РФ могут заблокировать "Википедию" по закону о запрете популяризации VPN

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"Википедию" могут заблокировать в стране по новому закону о запрете популяризации VPN. Об этом зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в РФ есть все законные основания для блокировки платформы. Осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у людей, указал парламентарий.

"Коллеги из "Руниверсалиса" абсолютно правильно обращают внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор", – сообщил он.

Депутат добавил, что вся доступная в "Википедии" информация уже продублирована и приведена в соответствие с энциклопедическими нормами, а также размещена в Рунете.

1 марта в РФ вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. С этого дня Роскомнадзор будет осуществлять блокировку любых данных, которые подпадают под закон.

Адвокат Мадрид Ибрагимов, говоря о предполагаемых штрафах за использование VPN, назвал эти сведения ложными. Владельцы таких сервисов больше не смогут рекламировать свои продукты в общем доступе. Однако, указал он, работу VPN никто не ограничивает, пользоваться ими можно спокойно.

Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет