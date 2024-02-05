Мизулина прокомментировала блокировку VPN в России с 1 марта

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала возможность полной блокировки VPN-сервисов в России с 1 марта 2024 года.

В своем телеграм-канале Мизулина разместила скриншот новости, где говорилось, что во время встречи с учениками школы № 1 Екатеринбурга она якобы заявила о блокировке таких сервисов, назвав конкретный срок. При этом она отмечала, что технически заблокировать все сервисы с услугами VPN не получится.

"Вольная интерпретация. Я сказала иначе. Чуть позже будет полное видео", – написала глава Лиги безопасного интернета.

Блокировка всех VPN-сервисов на территории России является плохой идеей, рассказывал ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. Специалист подчеркивал, что большинство пользователей используют его не для обхода блокировок, а для защиты информации, которая передается по Сети.

По информации Минцифры РФ, в России будут блокироваться только конкретные сервисы VPN, которые определены экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета.