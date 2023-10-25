Почти 170 VPN-сервисов подпали под блокировку в России

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Около 170 VPN-сервисов подпали под блокировку в России в рамках противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности сети связи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Общее число заблокированных сервисов составило 167. Вместе с этим специалисты прекратили работу более 590 тысяч информационных ресурсов, свыше 200 почтовых сервисов и двух тысяч фишинговых сайтов.

Более 17,5 тысячи IP-адресов по итогам работы были включены в белый список и исключены из фильтрации.

Между тем глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ранее выступил против блокировки VPN-сервисов в РФ. Подобные действия, по его мнению, не принесут ожидаемого эффекта. Он предложил информировать россиян об опасности сервисов, объясняя им то, что программы могут собирать персональные данные пользователей, а после продавать их в Сети.



В России могут заблокировать все VPN протоколы – СМИ