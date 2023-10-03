В Роскомнадзоре рассказали о возможной блокировке VPN-сервисов

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, где рассказывается о способах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации. Об этом пишет RT.

Так в ведомстве прокомментировали новость о том, что VPN-сервисы могут перестать работать в РФ следующей весной. Там обратили внимание, что в стране нельзя распространять информацию о методах обхода блокировок запрещенных ресурсов. Это закреплено в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

"После получения соответствующих полномочий Роскомнадзор разработает и утвердит ведомственным приказом критерии оценки в интернете материалов, содержащих такую (запрещенную. – Прим. ред.) информацию", – объяснили в Роскомнадзоре.

Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин сообщил, что с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений могут быть заблокированы.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказывался против запрета VPN-сервисов в России. При этом он отметил, что создатели этих сервисов собирают персональные данные и историю активности россиян, а также обладают возможностями передавать эти данные другим лицам. Это необходимо объяснять россиянам и систематически доносить до них, блокировки не возымеют должного эффекта, добавил он.



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