Хинштейн выступил против запрета VPN-сервисов в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Запрещать VPN-сервисы в РФ и привлекать граждан к ответственности за их использование не стоит, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов", – отметил он.

Хинштейн объяснил, что создатели этих сервисов собирают персональные данные и историю активности россиян, а также обладают возможностями передавать эти данные другим лицам. Это необходимо объяснять россиянам и систематически доносить до них, блокировки не возымеют должного эффекта.

По словам парламентария, те, кто использует VPN-сервисы, не понимают, что подвергают себя рискам, связанным с цифровой безопасностью.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина, до этого главе Роскомнадзора Андрею Липову направили обращение с просьбой проверить выполнение VPN-сервисами законодательства РФ в официальном магазине приложений для системы Android RuStore и при необходимости заблокировать их.

Ранее Роскомнадзор призвал российские компании отказаться от VPN-протоколов, использующих иностранные серверы, и ускорить переход на отечественные информационные системы и протоколы.

В ведомстве подчеркнули, что использование иностранных сервисов может привести к утечке данных. К тому же в РФ запрещено пользоваться VPN-сервисами, которые не обеспечивают фильтрацию противоправного контента.



В России могут заблокировать все VPN протоколы – СМИ