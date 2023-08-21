14:11Технологии
В РФ предложили создать национальный VPN-сервис с господдержкой
Фото: depositphotos/prykhodov
В России следует создать национальный VPN-сервис с государственной поддержкой. Об этом думский депутат Антон Горелкин написал в своем телеграм-канале.
"В США, например, правительство открыто финасирует компании, предоставляющие услуги VPN", – заявил парламентарий.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор рекомендовал российским организациям отказаться от VPN-протоколов, которые задействуют иностранные серверы. Также ведомство призвало ускорить переход на отечественные информационные системы и протоколы.
До этого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сообщил, что те VPN-сервисы, которые откажутся передавать свои данные российским спецслужбам, должны быть заблокированы на территории страны.
В России могут заблокировать все VPN протоколы – СМИ
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