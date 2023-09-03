В России планируют запретить сайты с инструкциями по обходу блокировок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Роскомнадзор может получить возможность блокировок сайтов, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России. Об этом сообщается в проекте постановления, опубликованном на сайте правительства России.

Минцифры опубликовали проект изменений, согласно которому Роскомнадзор будет блокировать сайты, содержащие инструкции по созданию собственных VPN или прокси, а также список работающих сервисов.

"Проектом постановления предлагается наделить Роскомнадзор полномочиями по принятию решений, являющихся основаниями для включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о сайтах в сети "Интернет", на которых размещается информация о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено", – говорится в сообщении Минцифры.

Отмечается, что обсуждение проекта будет проходить до 15 сентября.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ планирует увеличить объем данных, которые операторы связи отправляют в Роскомнадзор. Помимо фамилии, имени, отчества и номера паспорта, они будут предоставлять информацию о дате заключения договоров с корпоративными клиентами и списке номеров, переданных операторами госзаказчикам.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор впервые отправит уведомления интернет-ресурсам с требованием удалить материалы с пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии.