Операторы связи начнут передавать Роскомнадзору больше данных

Фото: depositphotos/tatsianama

Минцифры РФ планирует увеличить объем данных, которые операторы связи отправляют в Роскомнадзор. Помимо фамилии, имени, отчества и номера паспорта, они будут предоставлять информацию о дате заключения договоров с корпоративными клиентами и списке номеров, переданных операторами госзаказчикам, пишет "Коммерсант".

По словам участников рынка, для граждан и корпоративных клиентов ничего не изменится. Однако Роскомнадзору и операторам предстоит дорабатывать свои информсистемы.

В среду, 30 августа, Минцифры представило проект постановления правительства, вносящий изменения в правила, по которым операторы связи передают в информсистему Роскомнадзора сведения об абонентах. Согласно действующему законодательству, сейчас эти правила утверждены постановлением № 1313.

С его помощью операторы обязаны передавать ФИО абонентов, даты рождения, реквизиты паспортов, названия организаций, ИНН, ОГРН (для абонентов-юрлиц), информацию о периоде и объеме оказания услуг связи. Также они должны предоставлять данные о способах подтверждения достоверности этой информации.

"Новый проект постановления предполагает, что в перечень передаваемой информации дополнительно войдут данные о дате заключения договора на предоставление услуг связи, начале их оказания владельцам корпоративных сим-карт, а также перечень номеров, которые операторы выделили клиентам-госзаказчикам", – говорится в сообщении.

Документом снимаются требования по хэшированию реквизитов компаний, которые будут сохранены для персональных данных абонентов. Проект может вступить в силу с 1 сентября 2024 года. В Роскомнадзоре пояснили, что нововведения уточнят набор передаваемых сведений, в том числе данных о наименовании юридического лица, ИНН и ОГРН.

В Минцифры считают, что будущие изменения помогут эффективнее фиксировать неправомерное использование абонентских номеров. Речь идет о решении проблемы серых сим-карт.

Ранее стало известно, что думские депутаты от партии ЛДПР предложили наделить Минцифры РФ правом, которое позволит обязать негосударственных операторов персональных данных обеспечить удаление информации о россиянах из баз данных по запросу. Такое обращение они отправили на имя главы министерства Максута Шадаева.

"Техно": в РФ зафиксировали 667 млн утекших записей с персональными данными за 2022 год