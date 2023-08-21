Роскомнадзор проверит хостинг mtw.ru после возможной утечки личных данных пользователей

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Роскомнадзор намерен провести проверку по информации о возможной утечке персональных данных пользователей хостинговой площадки mtw.ru. Об этом сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По состоянию на 13:00 21 августа 2023 года Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от оператора", – отметили в пресс-службе.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что в Сеть попали SQL-дампы с данными клиентов, предположительно, хостинговой площадки mtw.ru.

Отмечалось, что в файлах находились таблицы, в которых были указаны фамилии, имена и отчества россиян, около 12 тысяч адресов электронной почты, столько же телефонных номеров, порядка 100 тысяч логинов и хешированных паролей.

Также в интернет попали паспортные данные пользователей, IP-адреса и домены.

Ранее группа компаний "ЛитРес" подтвердила утечку данных клиентов сервиса электронных книг. Отмечалось, что в открытый доступ попали более трех миллионов строк, которые включают имя, фамилию, адреса электронной почти и хешированные пароли.

В компании добавили, что меры по защите данных пользователей начали предприниматься еще до того, как информация об утечке появилась в Сети. Также представители "ЛитРес" подчеркнули, что вся платежная информация остается в безопасности.



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