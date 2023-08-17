Похищения личных данных россиян увеличились после блокировки американских соцсетей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Количество украденных личных данных граждан России увеличилось после блокировки Роскомнадзором иностранных соцсетей. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Липов на форуме "Армия-2023", передает ТАСС.

"Как только мы их заблокировали, мы лишили американцев доступа к возможности поведенческого анализа наших граждан. То, что у них было под рукой, стало от них далеко. Поэтому они пошли атаковать наши информационные системы, добывая "пищу" для своих аналитических систем", – заявил он.

Как утверждает Липов, такая активность в отношении личных данных граждан РФ была замечена в 2022 году, а сейчас она постепенно угасает.

"Но все равно уровень достаточно высокий, угроза здесь сохраняется", – добавил глава Роскомнадзора.

При этом он уточнил, что блокировки связаны с распространением контента, в котором высказывалось негативное отношение к россиянам. Многие пользователи из России поддержали блокировку.

"Блокировка сетей случилась после того, как руководство этих соцсетей разрешило желать смерти русским", – отметил Липов.

Ранее Роскомнадзор потребовал от сотовых операторов начать блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Речь о корпоративных сим-картах, массово закупающихся для сотрудников, и о картах, которые раздают у метро без заключения договора.

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