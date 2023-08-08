Избирком Великобритании признался в утечке данных избирателей

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Избирательная комиссия Великобритании отчиталась об утечке данных граждан в результате комплексной кибератаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что установить факт несанкционированного получения доступа к системам избиркома удалось только в октябре прошлого года. При этом позже выяснилось, что впервые злоумышленники завладели доступом к системам еще летом 2021 года.

В результате кибератаки хакеры могли завладеть персональным данным избирателей, в том числе их именами, адресами проживания и электронными почтами. В ведомстве считают, что утечка не несет серьезной угрозы гражданам, однако там все равно принесли извинения.

Избирком объяснил, что информацию об инциденте было решено раскрыть только сейчас, поскольку предварительно требовалось предпринять ряд действий, в том числе оценить масштаб ущерба, улучшить меры безопасности и лишить злоумышленников доступа к системам.

Ранее в Госдуме предложили ввести в РФ знак "ненадежный оператор" для компаний, допустивших утечку персональных данных пользователей. Предполагается, что это позволит решить вопрос доверия тем или иным организациям и защитит от возможных инцидентов уязвимые группы населения.

