Компания "ЛитРес" подтвердила утечку данных своих пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Группа компаний "ЛитРес" подтвердила утечку данных клиентов сервиса электронных книг. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Ранее в телеграм-канале "Утечки информации" появилось сообщение, что в открытый доступ попали данные пользователей, предположительно, сервиса электронных книг "ЛитРес". В сеть попали более трех миллионов строк, которые включают имя, фамилию, адреса электронной почти и хешированные пароли. Пресс-служба "ЛитРес" подтвердила эту информацию.

"Нам известно об утечке. Сейчас мы проверяем информацию и проводим внутреннее расследование для выяснения причин и оценки ситуации. Также мы уведомили Роскомнадзор об инциденте", – сообщили в пресс-службе "ЛитРес".

В компании также отметили, что мары по защите данных пользователей там начали предпринимать еще до того, как информация об утечке появилась в Сети. Также представители "ЛитРес" подчеркнули, что вся платежная информация остается в безопасности.

"Вся платежная информация - в безопасности, поскольку мы не храним платежные данные пользователей. Однако, поскольку злоумышленники действительно получили доступ к адресам электронной почты пользователей, мы рекомендуем пользователям сменить пароль от Литрес, а также от всех сервисов, где они использовали такой же или похожий пароль", – отметили представители компании.

В "ЛитРес" подчеркнули, что в случае, если с аккаунтами пользователей будут совершены какие-либо несанкционированные действия, они будут отменены сервисом по запросу клиента.

Ранее в Роскачестве назвали способ создать надежный пароль для аккаунта в Сети. Специалист пояснил, что пользователи допускают ошибку, включая в пароль значимые слова, в том числе имена животных, даты рождения и другие.