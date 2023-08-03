Юрист назвала правила, которые позволят избежать обмана мошенников

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Банки начали меньше контактировать с клиентами лично и упростили системы для удобства вкладчиков. Гарантия тайны об операциях и счетах стала хрупкой, поэтому телефонные мошенники теперь представляются сотрудниками банков, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на юриста Марину Позен.

Она посоветовала не доверять словам телефонного собеседника.

"Кем бы собеседник вам ни представился и что бы он вам ни говорил, у вас всегда должна возникать одна мысль: это может быть и мошенник, его информацию стоит проверить", – объяснила эксперт.

По словам юриста, необходимо перезванивать в сам банк через номера в договоре счета или мобильном приложении. Также нельзя сообщать свои данные, реквизиты и коды из СМС по телефону, поскольку сотрудники банка не могут их запрашивать.

"Злоумышленники по телефону, представляясь сотрудниками банка, предлагают установить приложения, с помощью которых якобы можно предотвратить или блокировать кражу денег с вашего банковского счета", – отметила Позен.

Она добавила, что через такое приложение мошенники входят в мобильный банк и воруют финансы.

До этого сообщалось, что в 2023 году уровень кибермошенничества значительно возрос, преступления в Сети стали более массовыми, автоматизированными и разнообразными. За первые четыре месяца этого года количество фишинговых атак выросло на 26%. Аферисты стали больше уделять внимания защите от обнаружения. При этом мошенники теперь более разборчивы в выборе жертвы.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя деятельность в офисе. По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, мессенджеры стали основным каналом для активности аферистов.

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