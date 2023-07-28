В Роскачестве назвали способ создать надежный пароль для аккаунта в Сети

Фото: depositphotos/tatsianama

Частыми причинами взлома аккаунтов являются слабые пароли. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.

Специалист пояснил, что пользователи допускают ошибку, включая в пароль значимые слова, в том числе имена животных, даты рождения и другие. При этом аналогичную же информацию пользователи часто размещают на страницах в социальных сетях.

"Иногда мошенникам нет нужды взламывать устройства специально, им лишь достаточно очень внимательно прошерстить профиль потенциальной жертвы", – сообщил Кузьменко.

Создать надежный пароль можно, комбинируя при его составлении названия книг, песен, фильмов и других. Также эксперт рекомендовал включить в него фамилию автора имена героев.

После этого пользователю следует определить уровни значимости сайтов и приложений. Например, портал "Госуслуги" будет иметь первый приоритет. Социальные сети и аккаунты на других сайтах войдут во вторую группу, отметил Кузьменко.

"А теперь внутри группы каждому из сайтов/ресурсов присвойте порядковый номер и добавьте специальный символ. И тогда на выходе у вас получится уникальный пароль, который вы легко запомните", – добавил специалист, приведя в пример комбинацию символов Nemo201Vern%.

По словам Кузьменко, подобные пароли обладают высокой криптостойкостью и уникальностью. Он также рекомендовал всегда использовать двухфакторную аутентификацию и менять пароли не реже раза в шесть месяцев.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор зафиксировал в РФ четырехкратный рост числа утечек персональных данных в первом полугодии текущего года. Всего было зафиксировано 76 инцидентов, в Сеть попали около 177 миллионов записей о гражданах.



В "СберСпасибо" заявили о проверке информации об утечке данных