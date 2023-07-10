Хинштейн заявил о необходимости проработать допмеры борьбы с мошенниками в мессенджерах

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Для защиты россиян от мошенников в мессенджерах необходимо разработать дополнительные меры, но уже в самих приложениях. Об этом заявил глава комитета Госдумы по по информполитике Александр Хинштейн.

"В России появился новый вид кибермошенничества – хакеры начали массово атаковать пользователей мессенджеров… Необходимо продумать дополнительные методы борьбы с мошенничеством, но уже в мессенджерах", – написал политик в своем телеграм-канале.

Депутат пояснил, что злоумышленники рассылают пользователям вредоносные программы, выдавая их за безопасные, а также ссылки на сайты, крадущие персональные и банковские данные.

Уход мошенников в мессенджеры Хинштейн связал с принятием законопроектов о блокировке звонков и СМС с поддельных номеров из-за рубежа. Кроме того, причиной для смены площадки среди злоумышленников депутат счел законы об административной ответственности для операторов связи за пропуск таких номеров.

Ранее стало известно, что телефонные аферисты начали использовать новую уловку для обмана клиентов банков РФ. Теперь, чтобы вступить в контакт с жертвой и вывести ее на доверительный диалог, они стали приглашать на "личный прием в Центробанк". В регуляторе рекомендовали россиянам не реагировать на подобные звонки и сообщения.



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