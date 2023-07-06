В Магнитогорске мальчик помог мошенникам оформить кредит на маму в обмен на помощь в игре

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В Магнитогорске мальчик помог мошенникам оформить на свою маму кредит в размере 273 тысячи рублей в обмен на оружие для компьютерной игры. Об этом сообщает телеканал "360".

"С ним на связь вышли неизвестные, которые начали говорить, что могут ему помочь купить оружие для игры. Они с ним общались больше недели и втерлись ему в доверие", – рассказал отец ребенка.

После того, как на телефон пришло уведомление об оформлении займа, они заблокировали все операции по счету, однако к тому моменту 80 рублей от суммы злоумышленники уже успели перевести микрофинансовой организации.

По словам мужчины, после случившегося он сразу обратился в полицию и банк, однако кредит ему все равно приходится выплачивать, поскольку он "уже оформлен". Отец мальчика также отметил, что после случившегося сын неделю очень сильно переживал, однако мошенники уговорили его ничего не говорить родителям.

Ранее в городе Городец Нижегородской области 67-летняя женщина бросила бутылку с воспламеняющейся жидкостью перед зданием банка. Позже выяснилось, сделать это ее убедили мошенники. Пенсионерку задержали и доставили в отдел полиции.

