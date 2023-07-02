Нижегородская пенсионерка кинула коктейль Молотова перед зданием банка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пенсионерка 67 лет бросила бутылку с воспламеняющейся жидкостью перед зданием банка в городе Городец Новгородской области. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщает РИА Новости.

Сообщение о происшествии стражи правопорядка получили в субботу 1 июля в 16:20.

"Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали 67-летнюю местную жительницу, которая после убеждений мошенников кинула на коврик около здания банка бутылку с воспламеняющейся смесью", – указано в сообщении.

Отмечается, что возгорания не произошло. Женщину задержали и доставили в отдел полиции, проводится проверка.

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