Суд дал 8,5 года мужчине, бросившему коктейль Молотова в здание УФСБ в Краснодаре

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Южный окружной военный суд дал 8,5 года лишения свободы Игорю Паскарю, бросившему коктейль Молотова в здание УФСБ в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Представитель уточнил, что 12 июня 2022 года в Краснодаре мужчина бросил подожженную бутылку с жидкостью по типу коктейля Молотова на тротуар рядом с патриотическим плакатом. Через два дня он бросил такую же бутылку ко входной двери здания УФСБ России по Краснодарскому краю.

После этих действий Паскарь нарисовал на лице полосы желтого и синего цветов и остался на месте инцидента. Злоумышленника задержали правоохранители. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям "Вандализм" и "Террористический акт".

"В соответствии с приговором суда Паскарь признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", – отметил представитель суда.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник управляющей компании "ЖСК-2", находящейся в подмосковном поселке Горки-25, напал на офис с самодельным огнеметом и попытался поджечь четырех человек.

В ГСУ СК России по Московской области уточнили, что 55-летний мужчина пришел в здание организации и облил горючим четырех человек, находящихся в помещении, после чего совершил поджег.