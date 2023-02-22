В СК заявили, что неизвестный поджег общежитие в Москве из неприязни к жильцам

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Неизвестный совершил поджог в общежитии в Москве из-за неприязни к жильцам, сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета РФ.

Полиция разыскивает преступника.

ЧП произошло накануне вечером на Международной улице. Огонь вспыхнул на пятом этаже 16-этажного здания. Возгорание потушили около полуночи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом, и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Также следствие проверит организацию, управляющую общежитием. Проверяется и информация о ранее выявленных нарушениях пожарной безопасности.

По данным СК, неустановленное лицо совершило поджог помещения на пятом этаже. Три этажа здания, где расположено общежитие, занимает отель "МКМ", который в 2022 году прошел реновацию.

Жертвами пожара, по последним данным, стали семь человек. Среди погибших были двое детей.



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