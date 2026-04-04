04 апреля, 11:52

Происшествия

Более 20 пострадавших в ЧП с поездом под Ульяновском остаются в больницах

Фото: телеграм-канал "Алексей Русских"

В больницах Ульяновской области остаются 23 пострадавших при ЧП с поездом, включая 5 детей. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

По его словам, все, кроме одного человека, находятся в состоянии средне степени тяжести.

О сходе 7 вагонов пассажирского поезда № 302, следующего рейсом Челябинск – Москва, недалеко от станции Бряндино стало известно утром 3 апреля. Предварительно, причиной произошедшего стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.

В результате ЧП пострадали 55 человек, 17 из которых были госпитализированы в ЦГКБ Ульяновска.

Для устранения последствий катастрофы на место ЧП оперативно прибыли восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Кроме того, в работе были задействованы порядка 100 человек и 32 единицы специальной техники МЧС, а также 6 бригад скорой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Более 350 пассажиров сошедшего с рельсов поезда Москва – Челябинск доставили в Ульяновск

происшествиятранспортрегионы

