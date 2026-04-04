Миронов призвал детально расследовать сбой в работе банков

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал к тщательному расследованию сбоев в работе крупных банков. В беседе с РИА Новости он подчеркнул важность выяснения причин произошедшего и принятия соответствующих мер.

Парламентарий назвал неполадки в функционировании крупнейших финансовых организаций крупнейшими в истории.

"Высказываются разные соображения о причинах инцидента, но общество вправе узнать официальную информацию на сей счет. Необходимо провести детальное расследование обстоятельств случившегося, выяснить причины и сделать надлежащие выводы", – высказался депутат.

Масштабный сбой в работе российских банков, затронувший Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и операции через СБП, произошел в пятницу, 3 апреля. В основном на неполадки жаловались пользователи из Москвы, за исключением обращений в отношении Т-Банка – большая часть жалоб поступила из Самарской области.

Клиенты обращали внимание на проблемы в работе мобильных приложений, сайтов, сервисов и личных кабинетов кредитных организаций.

Позже работа сервисов была восстановлена. При этом в Т-Банке предупредили, что некоторые клиенты все еще могут сталкиваться с неудачными операциями при использовании карт в банкоматах или эквайринговой сети других банков.