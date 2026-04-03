Оплата бесконтактными банковскими картами в метро Москвы работает штатно

Оплата проезда бесконтактными банковскими картами в Москве работает штатно. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Там уточнили, что оплатить проезд можно привычным способом на турникетах метро, валидаторах наземного транспорта, а также в кассах, автоматах и терминалах с билетами.

Ранее стало известно о сбое в работе российских банков. В основном жалобы поступали из Москвы, однако на некорректную работу Т-Банка жаловались также в Самарской области.

Клиенты сообщали о проблемах в работе мобильных приложений, сайтов, сервисов и личных кабинетов банков.

Позже работа сервисов была восстановлена. При этом в Т-Банке предупредили, что некоторые клиенты все еще могут сталкиваться с неудачными операциями при использовании карт в банкоматах или эквайринговой сети других банков.

