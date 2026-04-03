Работа российских банков восстановлена после масштабного сбоя, сообщили пресс-службы кредитных организаций.

В частности, в Т-Банке отметили, что все системы функционируют в штатном режиме, однако некоторые клиенты все еще могут сталкиваться с неуспешными операциями при использовании карт в банкоматах или эквайринговой сети других банков. Такое может происходить по причинам, не связанным с работой самого банка.

Также к штатному режиму работы вернулись все системы банка ВТБ.

Восстановлены и сервисы Сбера. В пресс-службе банка принесли извинения за доставленные неудобства и поблагодарили клиентов за понимание.

Масштабный сбой в работе российских банков произошел в пятницу, 3 апреля. В основном на неполадки жаловались пользователи из Москвы, за исключением обращений в отношении Т-Банка – большая часть жалоб поступила из Самарской области.

Клиенты обращали внимание на проблемы в работе мобильных приложений, сайтов, сервисов и личных кабинетов кредитных организаций.