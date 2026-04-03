Масштабный сбой произошел в работе российских банков. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В частности, по данным на 10:55 по московскому времени, количество жалоб на работу Сбербанка превысило 1 467. Больше всего сообщений поступает из Москвы (4%), Самарской области, Новосибирской области, Санкт-Петербурга и Московской области – по 3%. Пользователи отмечают проблемы в работе мобильного приложения, сервиса и личного кабинета.

Также трудности наблюдаются при использовании СБП. О проблемах заявили жители Москвы (6%), Санкт-Петербурга (4%), Свердловской, Новосибирской и Московской областей – по 3%.

Жалобы поступили и на работу Т-Банка. Проблемы фиксируются в Самарской области – 10%. Также поступили жалобы из Санкт-Петербурга, Москвы, Приморского края, Оренбургской области и Республики Татарстан. Пользователи чаще всего указывают на сбой в работе мобильного приложения.

Кроме того, проблемы были зафиксированы в Банке ВТБ. 7% сообщений о трудностях поступили из Москвы. Больше всего жалоб касаются работы сайта (38%), мобильного приложения (27%) и сервиса в целом (24%).

Сбербанк на этом фоне предупреждал клиентов о возможных трудностях при оплате картой. К 12:09 по московскому времени работа всех сервисов банка была восстановлена.

В Национальной системе платежных карт, в свою очередь, указывали, что обработка операций по картам "Мир" обеспечивается в штатном режиме, проблемы фиксируются на стороне конкретных банков. В связи с этим могут наблюдаться кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена операций. На сохранность средств это не повлияет.