03 апреля, 11:25 (обновлено 03.04.2026 12:13)

Масштабный сбой произошел в работе российских банков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Масштабный сбой произошел в работе российских банков. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В частности, по данным на 10:55 по московскому времени, количество жалоб на работу Сбербанка превысило 1 467. Больше всего сообщений поступает из Москвы (4%), Самарской области, Новосибирской области, Санкт-Петербурга и Московской области – по 3%. Пользователи отмечают проблемы в работе мобильного приложения, сервиса и личного кабинета.

Также трудности наблюдаются при использовании СБП. О проблемах заявили жители Москвы (6%), Санкт-Петербурга (4%), Свердловской, Новосибирской и Московской областей – по 3%.

Жалобы поступили и на работу Т-Банка. Проблемы фиксируются в Самарской области – 10%. Также поступили жалобы из Санкт-Петербурга, Москвы, Приморского края, Оренбургской области и Республики Татарстан. Пользователи чаще всего указывают на сбой в работе мобильного приложения.

Кроме того, проблемы были зафиксированы в Банке ВТБ. 7% сообщений о трудностях поступили из Москвы. Больше всего жалоб касаются работы сайта (38%), мобильного приложения (27%) и сервиса в целом (24%).

Сбербанк на этом фоне предупреждал клиентов о возможных трудностях при оплате картой. К 12:09 по московскому времени работа всех сервисов банка была восстановлена.

В Национальной системе платежных карт, в свою очередь, указывали, что обработка операций по картам "Мир" обеспечивается в штатном режиме, проблемы фиксируются на стороне конкретных банков. В связи с этим могут наблюдаться кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена операций. На сохранность средств это не повлияет.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

