Сбербанк предупредил клиентов о возможных трудностях при оплате картой

Часть клиентов Сбербанка может столкнуться со сложностями при оплате картами, говорится в приложении банковской организации.

"Мы уже занимаемся устранением причин", – указали в Сбере.

При этом все системы Национальной системы платежных карт (НСПК), которая обеспечивает обработку операций по картам "Мир", работают в штатном режиме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НСПК. Уточняется, что неполадки произошли только у банка.

"Возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация никак не влияет на сохранность средств", – отметили в НСПК.

Сбой в работе Сбербанка произошел в пятницу, 3 апреля. Пользователи жаловались на проблемы в работе мобильного приложения и на неполадки в личном кабинете. Также некоторые клиенты банка не могли оплатить покупки ни картой, ни через QR-код.