Сбой произошел в работе МАХ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Сбой произошел в работе мессенджера МАХ, следует из данных ресурса Downdetector.

Пользователи столкнулись с техническими проблемами утром 30 марта. Резкий всплеск жалоб был зафиксирован в 09:25 по московскому времени.

Больше всего обращений поступило из Москвы и Московской области, а также Самарской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. Пользователи жалуются на невозможность загрузить интерфейс, отправить сообщения и медиафайлы, а также на полный отказ в работе приложения.

Ранее сообщалось о жалобах на сбои в работе мессенджера Telegram в России. Проблемы сохраняются на протяжении 10 дней.

При этом с 10 февраля в стране действуют ограничения на использование сервиса. Роскомнадзор назвал в качестве причины такого решения несоблюдение российских законов.

В свою очередь, эксперты уже заявили о начале блокировки Telegram. В частности, 14 марта на его некорректную работу жаловались почти 6 000 раз, 15 марта – 12 000, а 16-го числа было зафиксировано более 8 100 жалоб. СМИ писали, что полная блокировка мессенджера ожидается в начале апреля.