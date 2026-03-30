30 марта, 09:50

Технологии

Сбой произошел в работе МАХ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Сбой произошел в работе мессенджера МАХ, следует из данных ресурса Downdetector.

Пользователи столкнулись с техническими проблемами утром 30 марта. Резкий всплеск жалоб был зафиксирован в 09:25 по московскому времени.

Больше всего обращений поступило из Москвы и Московской области, а также Самарской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. Пользователи жалуются на невозможность загрузить интерфейс, отправить сообщения и медиафайлы, а также на полный отказ в работе приложения.

Ранее сообщалось о жалобах на сбои в работе мессенджера Telegram в России. Проблемы сохраняются на протяжении 10 дней.

При этом с 10 февраля в стране действуют ограничения на использование сервиса. Роскомнадзор назвал в качестве причины такого решения несоблюдение российских законов.

В свою очередь, эксперты уже заявили о начале блокировки Telegram. В частности, 14 марта на его некорректную работу жаловались почти 6 000 раз, 15 марта – 12 000, а 16-го числа было зафиксировано более 8 100 жалоб. СМИ писали, что полная блокировка мессенджера ожидается в начале апреля.

Читайте также


технологии

Главное

Смогут ли россияне работать по 12 часов 6 дней в неделю?

12-часовой рабочий день может подойти только тем, кто имеет высокое качество жизни

Однако переход на шестидневку с 12-часовым рабочим днем полностью противоречит ТК

Читать
закрыть

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

