Роскомнадзор сообщил, что Telegram продолжает нарушать законы РФ

Роскомнадзор продолжает фиксировать нарушения российского законодательства со стороны администрации мессенджера Telegram. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Другие подробности в федеральной службе не привели.

Ограничения на использование сервиса в России действуют с 10 февраля. Роскомнадзор назвал в качестве причины такого решения несоблюдение законов РФ.

При этом эксперты уже заявили о начале блокировки мессенджера в России. 14 марта на его некорректную работу жаловались почти 6 тысяч раз, 15 марта – 12 тысяч. В понедельник, 16-го числа, было зафиксировано более 8,1 тысячи жалоб. СМИ писали, что полная блокировка мессенджера ожидается в начале апреля.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал россиянам не беспокоиться из-за сложившейся ситуации и активнее пользоваться мессенджером MAX.