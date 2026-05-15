02:33

Силы ПВО ликвидировали 38 БПЛА над регионами РФ за день

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы перехватили и сбили 38 украинских БПЛА над регионами России за четверг, 14 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, атака продолжалась с 08:00 до 23:00 по московскому времени. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Республики Крым.

Ранее один человек погиб и трое получили ранения из-за украинских атак на Белгородскую область. В селе Головчино дрон ударил по территории частного дома. В результате чего погиб мужчина, еще один местный житель получил осколочные ранения головы и ног.

Также в Шебекинском округе в селе Бершаково при детонации БПЛА двое мужчин получили акубаротравмы и осколочные ранения лица. Пострадавшие были госпитализированы.

