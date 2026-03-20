20 марта, 09:21

Технологии

Россияне вновь сообщили о сбоях в работе Telegram

Фото: 123RF.com/larichev89

Пользователи продолжают жаловаться на сбои в работе мессенджера Telegram в России, жалобы поступают десятый день подряд. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Сбой. РФ".

По данным платформы, о проблемах за сутки сообщили более 3 000 пользователей. Из них 19% поступили из Москвы. Еще 11% жалоб зафиксировали в Санкт-Петербурге, а также 10% – в Новосибирской и 8% – в Свердловской областях.

В России с 10 февраля действуют ограничения на использование мессенджера. Роскомнадзор назвал в качестве причины такого решения несоблюдение российских законов.

В свою очередь, эксперты уже заявили о начале блокировки Telegram. В частности, 14 марта на его некорректную работу жаловались почти 6 000 раз, 15 марта – 12 000. А 16-го числа было зафиксировано более 8 100 жалоб. СМИ писали, что полная блокировка ожидается в начале апреля.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал россиянам не беспокоиться из-за сложившейся ситуации и активнее пользоваться мессенджером MAX.

технологии

