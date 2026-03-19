19 марта, 13:11Технологии
РКН опроверг слухи о нехватке мощностей для блокировок в интернете
ТАСС/Кирилл Кухмарь
Информация о том, что Роскомнадзор не справляется с объемом блокировок в интернете, не соответствует действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Надзорное ведомство прокомментировала данные СМИ, что РКН не хватает мощностей для блокировок в Сети, поскольку средства для фильтрации трафика перегружены. В связи с этим некоторые заблокированные ресурсы якобы периодически начинают нормально работать.
Ранее пользователи WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) рассказали о частичном восстановлении работоспособности площадки. В частности, москвичи заявили, что им начали приходить сообщения и стали доступны видеозвонки.
Однако РКН опроверг снятие ограничений с мессенджера, уточнив, что соответствующие решения от уполномоченных ведомств не поступали.
Ведомство ограничивает работу WhatsApp для противодействия преступникам. Роскомнадзор выяснил, что мессенджер используется для обмана и вымогательства денег. Через него злоумышленники вовлекают россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
