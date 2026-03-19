Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 13:11

Технологии

РКН опроверг слухи о нехватке мощностей для блокировок в интернете

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Информация о том, что Роскомнадзор не справляется с объемом блокировок в интернете, не соответствует действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Надзорное ведомство прокомментировала данные СМИ, что РКН не хватает мощностей для блокировок в Сети, поскольку средства для фильтрации трафика перегружены. В связи с этим некоторые заблокированные ресурсы якобы периодически начинают нормально работать.

Ранее пользователи WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) рассказали о частичном восстановлении работоспособности площадки. В частности, москвичи заявили, что им начали приходить сообщения и стали доступны видеозвонки.

Однако РКН опроверг снятие ограничений с мессенджера, уточнив, что соответствующие решения от уполномоченных ведомств не поступали.

Ведомство ограничивает работу WhatsApp для противодействия преступникам. Роскомнадзор выяснил, что мессенджер используется для обмана и вымогательства денег. Через него злоумышленники вовлекают россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика