Трамп исключил эскалацию с Кубой после обвинений против Рауля Кастро

Президент США Дональд Трамп заявил, что эскалации между Соединенными Штатами и Кубой не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость", – сказал Трамп.

Заявление прозвучало на фоне предъявленных бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро и другим фигурантам обвинений в сговоре с целью убийства американцев.

Обвинения связаны с инцидентом февраля 1996 года, когда кубинские истребители сбили два самолета организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Четыре члена экипажа погибли.

Военное ведомство Кубы на тот момент возглавлял Рауль Кастро. Гавана настаивала на нарушении воздушного пространства страны, однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования заключила, что атака произошла в нейтральном воздушном пространстве.

В марте Трамп назвал Кубу следующей целью США, а в мае подтвердил намерение направить авианосец "Авраам Линкольн" к кубинскому побережью сразу после завершения конфликта в Иране.