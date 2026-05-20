20 мая, 18:49

NYP: машина взорвалась в центре Нью-Йорка

Фото: x.com/marshalshadab

Автомобиль взорвался в Нью-Йорке, недалеко от известной статуи быка на Уолл-стрит. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на кадры с места происшествия.

На видеозаписи запечатлен момент взрыва машины и ее горение. Автомобиль принадлежал Транспортному управлению города. Очевидцы с криками разбежались от места происшествия.

Как уточнила пожарная служба Нью-Йорка, ЧП произошло 19 мая. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники выезжали на вызов, на тушение ушло около 1,5 часа. В результате никто не пострадал.

При этом, по данным журналистов, сообщений о подозрительном характере взрыва не было, а возгорание остается предметом расследования.

Ранее полиция Нью-Йорка уничтожила свыше 200 конфискованных нелегальных скутеров и мопедов. Незаконные транспортные средства оказались проблемой для общественной безопасности города. Мопеды и скутеры часто используют преступники.

происшествияза рубежом

