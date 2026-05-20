Столичные врачи вытащили живого паразита из-под кожи подростка

Врачи больницы имени Г. Н. Сперанского вытащили живого паразита из-под кожи подростка, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Ребенок поступил в медучреждение с жалобами на отек, покраснение и необычные ощущения в левой височной области. В ходе операции медики рассекли мягкие ткани и извлекли тонкого червяка, который прятался под мышцей, рассказал замглавврача по хирургической помощи, детский и торакальный хирург Дмитрий Еремин.

Через два дня подросток в хорошем состоянии был выписан домой. Для дальнейшего наблюдения его вместе с родителями направили на консультацию к паразитологу-инфекционисту.

Уточняется, что незадолго до обращения в больницу семья путешествовала за границей, где, предположительно, и произошло инфицирование. При этом для окружающих это состояние не заразно и не опасно.

В департаменте также напомнили о рекомендациях по защите от паразитов в путешествиях. Туристам следует тщательно мыть руки, фрукты и овощи. Мясо нужно покупать только в санкционированных местах торговли и подвергать полноценной термической обработке. После возвращения домой желательно пройти профилактическое обследование, особенно при наличии необычных симптомов.

Ранее похожая ситуация произошла в Чебоксарах. Там офтальмологи вытащили из глаза пациента червя длиной около 20 сантиметров. После операции мужчине назначили противовоспалительную, асептическую и специфическую противопаразитарную терапию.