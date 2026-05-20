В Москве организовали бесплатную раздачу воды из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирам столичного транспорта бесплатно раздают воду из-за жары. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

До 18:00 инспекторы ЦОМП предлагают бутылки с водой на станциях Филевской линии метро "Филевский парк", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская" и "Пионерская". Кроме того, получить воду можно на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Северные ворота и Южные ворота.

До 17:00 сотрудники ЦППК проводят раздачу воды на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, станциях МЦД Площадь трех вокзалов и Тушинская. Кроме того, воду можно получить в пригородной зоне Ленинградского вокзала и на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

Также бутилированная вода доступна пассажирам "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах возле станции метро "Ховрино". Раздачу воды организовали и в автобусах на Домодедовском направлении.

В свою очередь, сотрудники службы пассажирского сервиса ЦОДД раздают бутылки с водой на всех причалах регулярного речного электротранспорта и на прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город". Москвичи и туристы в любое время могут утолить жажду, воспользовавшись кулерами с водой в салонах электросудов.

В департаменте подчеркнули, что специалисты следят за температурой воздуха и при необходимости обновят список станций, на которых будет проводиться раздача бутылок с водой.

В среду, 20 мая, в столице был побит суточный рекорд тепла 129-летней давности. Днем столбики термометров на метеостанции ВДНХ показали 30 градусов. Прошлый максимум для этого дня был зафиксирован в 1897 году, когда воздух в городе прогрелся до 29,7 градуса.