В аэропорту Домодедово сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Домодедово. Об этом в МАХ сообщила Росавиация.

Авиагавань возобновила работу в штатном режиме. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось о двух сбитых вражеских беспилотников в небе над Москвой. Попытка атаки первого за текущие сутки вражеского БПЛА была зафиксирована примерно в 07:48 по местному времени.

В связи с этим столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский переходили на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. При этом в двух последних авиагаванях ограничения все еще действуют.