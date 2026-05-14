В Нью-Йорке полиция уничтожила бульдозерами свыше 200 нелегальных мопедов и скутеров

Фото: x.com/NYPDnews

В Нью-Йорке полиция с помощью бульдозеров уничтожила более 200 конфискованных нелегальных мопедов и скутеров, сообщает "Радио 1", ссылаясь на трансляцию на YouTube-канале NYPD.

Как пояснила комиссар полиции города Джессика Тиш, незаконные мопеды и скутеры стали постоянной проблемой для общественной безопасности по всему городу, так как они часто используются при совершении преступлений. По ее словам, такая техника, как правило, не зарегистрирована, не застрахована или имеет поддельные номера.

С начала 2026 года полиция Нью-Йорка изъяла 5,7 тысячи единиц нелегальных мопедов и скутеров. Акция, во время которой под бульдозерами уничтожили мопеды, была организована, чтобы предупредить потенциальных нарушителей, а также уменьшить количество опасных инцидентов.

