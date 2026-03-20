Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
20 марта, 13:11

Экономика

Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку автозапчастей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпромторг России предложил ввести в стране обязательную маркировку автозапчастей. Соответствующий проект постановления правительства разработан ведомством и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предлагает поэтапное введение маркировки с 1 сентября этого года. Она распространится на детали для автомобилей, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин.

В проекте указаны три срока: 1 сентября 2026 года – начало обязательной регистрации в информационной системе маркировки, 1 декабря 2026 года – начало обязательной маркировки и представления в систему маркировки сведений о вводе в оборот, 1 декабря 2027 года – представление в систему маркировки сведений об обороте товаров и выводе товаров из оборота.

"Механизмы маркировки уже апробированы в рамках эксперимента, который проходит на территории Российской Федерации с 25 февраля 2025 года по 31 августа 2026 года в соответствии с постановлением правительства РФ от 22 февраля 2025 года № 202", – добавили в ведомстве.

Ожидается, что меры позволят бороться с высокой долей нелегального рынка, которая ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции потребителям и росту количества нарушений в автомобильной отрасли.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести цифровой учет деталей для китайских автомобилей – карту транспортного средства с перечнем подходящих для ремонта запчастей.

Депутат Госдумы Станислав Наумов уточнил, что необходимость в этом появилась после получения множества жалоб со стороны водителей и сотрудников автосервисов. В частности, механикам зачастую предоставляют неактуальные каталоги, из-за чего заказанные по VIN-коду детали могут прийти на машину другой модели.

Оптовые цены на китайские запчасти снизились в Москве

Читайте также


экономикатранспортавто

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика